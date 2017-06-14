USD:  25.84  26.13   EUR:  28.77  29.36  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

У Трампа отрицают планы уволить расследователя вмешательства РФ

14.06.2017 11:22
Экс-глава ФБР Роберт Мюллер сейчас расследует возможные связи между российскими чиновниками и членами команды Трампа во время президентских выборов
У Трампа отрицают планы уволить расследователя вмешательства РФ
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять спецсоветника по расследованию вмешательства России в выборы 2016 года Роберта Мюллера. Об этом журналистам сообщила спикер Белого дома Сара Сандерс, передает телеканал CNBC.

"Хотя президент и имеет право на это, он не намерен этого делать", - сказала она.

13 июня сообщалось, что Трамп якобы размышляет над возможным увольнением Мюллера. Последний, ранее занимавший пост главы ФБР, сейчас ведет расследование любых связей между российскими чиновниками и всеми американцами, которые имели какое-либо отношение к проведению президентских выборов в США со стороны Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что хозяин Белого дома узнал о назначении Мюллера буквально за полчаса до вступления того в должность, а сам экс-директор ФБР заявил, что займется "очисткой команды Трампа". Сам президент у себя в Twitter написал, что подобные назначения - это "охота на ведьм".

Читайте также: Флиннгейт. Как Москва потеряла союзника в Вашингтоне

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 