У Трампа отрицают планы уволить расследователя вмешательства РФ

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер сейчас расследует возможные связи между российскими чиновниками и членами команды Трампа во время президентских выборов

Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять спецсоветника по расследованию вмешательства России в выборы 2016 года Роберта Мюллера. Об этом журналистам сообщила спикер Белого дома Сара Сандерс, передает телеканал CNBC.



"Хотя президент и имеет право на это, он не намерен этого делать", - сказала она.

13 июня сообщалось, что Трамп якобы размышляет над возможным увольнением Мюллера. Последний, ранее занимавший пост главы ФБР, сейчас ведет расследование любых связей между российскими чиновниками и всеми американцами, которые имели какое-либо отношение к проведению президентских выборов в США со стороны Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что хозяин Белого дома узнал о назначении Мюллера буквально за полчаса до вступления того в должность, а сам экс-директор ФБР заявил, что займется "очисткой команды Трампа". Сам президент у себя в Twitter написал, что подобные назначения - это "охота на ведьм".

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