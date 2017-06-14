Украинцев среди погибших из-за пожара в Лондоне нет - посольство
14.06.2017 11:42
Точное количество жертв в результате пожара в 27-этажном жилом доме Лондона неизвестно
Фото: EPA
Граждан Украины среди погибших в результате пожара в Лондоне нет. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Twitter.
"По информации полиции, в результате пожара в Лондоне есть жертвы (количество не называется). На 08:00 14 июня граждан Украины среди погибших нет", - говорится в сообщении.
14 июня 2017 года сообщалось, что в результате пожара в 27-этажном здании Лондона погибли несколько человек, еще 30 - получили травмы.
Читайте также: Пожар в жилом доме Лондона, есть пострадавшие: фото, видео
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:43
-
10:40
-
10:09
-
09:39
-
09:33
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 52402
- 20270
- 12159
- 10670
- 8806
Новости партнеров