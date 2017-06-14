Украинцев среди погибших из-за пожара в Лондоне нет - посольство

Точное количество жертв в результате пожара в 27-этажном жилом доме Лондона неизвестно

Граждан Украины среди погибших в результате пожара в Лондоне нет. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Twitter.

"По информации полиции, в результате пожара в Лондоне есть жертвы (количество не называется). На 08:00 14 июня граждан Украины среди погибших нет", - говорится в сообщении.

14 июня 2017 года сообщалось, что в результате пожара в 27-этажном здании Лондона погибли несколько человек, еще 30 - получили травмы.

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