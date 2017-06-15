В Гватемале землетрясение магнитудой 6,9: есть погибшие

Землетрясение произошло около границы Гватемалы и Мексики. Сообщается о погибших в Гватемале

На юго-западе Гватемалы около границы с Мексикой произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Reuters.



Погибли по меньшей мере два человека. Разрушены дома, церковь и мост.



Эпицентр землетрясения был в 15 км от города Сан-Маркос.



Мужчина погиб в результате разрушения церкви в городе Сан-Себастьян и женщина погибла в разрушенном землетрясением доме в Такане.



Еще три человека в Гватемале скончались от сердечного приступа, вызванного землетрясением.



Мост, который соединяет Гватемалу и Мексику, закрыли из-за повреждений.

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