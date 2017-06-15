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В Гватемале землетрясение магнитудой 6,9: есть погибшие

15.06.2017 06:49
Землетрясение произошло около границы Гватемалы и Мексики. Сообщается о погибших в Гватемале
В Гватемале землетрясение магнитудой 6,9: есть погибшие
Фото: EPA

На юго-западе Гватемалы около границы с Мексикой произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Reuters.

Погибли по меньшей мере два человека. Разрушены дома, церковь и мост. 

Эпицентр землетрясения был в 15 км от города Сан-Маркос. 

Мужчина погиб в результате разрушения церкви в городе Сан-Себастьян и женщина погибла в разрушенном землетрясением доме в Такане. 

Еще три человека в Гватемале скончались от сердечного приступа, вызванного землетрясением.

Мост, который соединяет Гватемалу и Мексику, закрыли из-за повреждений. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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