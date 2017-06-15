Пожар в Лондоне: спасатели не надеются найти больше выживших
15.06.2017 13:20
Спасатели заявили о минимум 17 погибших в результате пожара, еще неизвестное количество людей пропало безвести
Фото: EPA
В руинах 24-этажного жилого дома в Лондоне после пожара все еще остается неизвестное количество людей, но спасатели не надеются, что среди них кто-либо выжил. Об этом сообщает агентство Би-би-си.
Спасатели заявили о минимум 17 погибших.
В больницах остаются более 30 человек - 17 из них находятся в критическом состоянии.
14 июня ночью в Лондоне вспыхнул пожар в жилом многоэтажном доме. Большинство жителей еще спали, а огонь быстро распространился по зданию.
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