Трамп назвал клеветой сообщения о попытках помешать правосудию

СМИ писали, что Трамп якобы заручился гарантией, что ФБР не станет "копать под него", но все изменилось с увольнением Джеймса Коми

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ о его попытках помешать правосудию являются клеветой. Об этом он написал в своем Twitter.

"Сначала они рассказывали фальшивые истории о сговоре с Россией, но не обнаружили никаких доказательств. Теперь они пишут фальшивые истории о препятствовании правосудию. Прекрасно", - написал Трамп.

15 июня 2017 года со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Вашингтоне газета The Washington Post сообщила, что спецсоветник по расследованию вмешательства РФ в прошлогодние выборы американского президента Роберт Мюллер допрашивает представителей разведки по делу о возможном препятствования правосудию со стороны Дональда Трампа.

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