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Столкновение эсминца США с судном: капитан ранен, семь пропавших

17.06.2017 07:58
Капитана доставили в госпиталь, остальным пострадавшим оказали помощь на месте. Поиски семерых пропавших без вести продолжаются
Столкновение эсминца США с судном: капитан ранен, семь пропавших
Фото: The Yomiuri Shimbun Photo

В результате столкновения американского эсминца USS Fitzgerald с гражданским судном около Японии госпитализированы по меньшей мере двое, в том числе капитан корабля. Об этом сообщило руководство Седьмого флота ВМС США, передает Укринформ

Семь человек пропали без вести. 

Капитана доставили в военно-морской госпиталь на острове Йокосука, он находится в стабильном состоянии.

Другие пострадавшие получили медицинскую помощь на месте. 

В ночь на 17 июня эсминец США столкнулся с филиппинским торговым судном. Сообщалось, что один матрос получил травму головы, его эвакуировали с корабля японским вертолетом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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