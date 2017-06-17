Столкновение эсминца США с судном: капитан ранен, семь пропавших

Капитана доставили в госпиталь, остальным пострадавшим оказали помощь на месте. Поиски семерых пропавших без вести продолжаются

В результате столкновения американского эсминца USS Fitzgerald с гражданским судном около Японии госпитализированы по меньшей мере двое, в том числе капитан корабля. Об этом сообщило руководство Седьмого флота ВМС США, передает Укринформ.



Семь человек пропали без вести.



Капитана доставили в военно-морской госпиталь на острове Йокосука, он находится в стабильном состоянии.



Другие пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.

В ночь на 17 июня эсминец США столкнулся с филиппинским торговым судном. Сообщалось, что один матрос получил травму головы, его эвакуировали с корабля японским вертолетом.



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