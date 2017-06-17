Покушение на конгрессмена: у стрелка нашли список вероятных жертв

В списке, который нашли у стрелка, от руки записаны имена других конгрессменов-республиканцев, связанных с Кокусом свободы

У мужчины , который открыл огонь по конгрессмену Стиву Скелизу, нашли список с именами других республиканцев. Об этом сообщает Fox News.



Написанный от руки список нашел в фургоне сотрудник ФБР. В нем значатся имена конгрессменов, связанных с Кокусом свободы - группой республиканцев, которая отказывается идти в ногу со спикером палаты представителей Полом Райаном и президентом Дональдом Трампом.

14 июня на бейсбольном поле в Вирджинии возникла стрельба, в результате которой был ранен конгрессмен, который представляет 1-й округ Луизианы. Ему сделали уже вторую операцию, он в критическом состоянии.

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