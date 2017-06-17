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В Лондоне проходит акция с требованием отставки премьера Мэй

17.06.2017 18:37
Свыше тысячи демонстрантов вышли к резиденции премьера с требованием отставки после пожара в жилом доме Grenfell Tower, унесшем как минимум 16 жизней
В Лондоне проходит акция с требованием отставки премьера Мэй
Фото: ЕРА
Более тысячи демонстрантов собрались возле Даунинг стрит в Лондоне, где находится резиденция британского премьер-министра Терезы Мэй, требуя ее отставки. Об этом сообщает The Guardian.

Демонстрация вызвана гневной реакцией на поведение премьер-министра в результате пожара в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне. В результате пожара 58 человек пропали без вести или предположительно погибли.

Почти единодушно протестующие считают, что она должна немедленно уйти в отставку, называют премьера "трусом".

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Фото: ЕРА

Ранее муниципальная полиция Лондона сообщила, что в результате масштабного пожара в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower 14 июня погибли по меньшей мере 30 человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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