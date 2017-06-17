В Лондоне проходит акция с требованием отставки премьера Мэй

Демонстрация вызвана гневной реакцией на поведение премьер-министра в результате пожара в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне. В результате пожара 58 человек пропали без вести или предположительно погибли.





Почти единодушно протестующие считают, что она должна немедленно уйти в отставку, называют премьера "трусом".









Фото: ЕРА





Ранее муниципальная полиция Лондона сообщила , что в результате масштабного пожара в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower 14 июня погибли по меньшей мере 30 человек.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.