Русская мафия финансировала разработку сирийского химоружия - СМИ

По данным CNN, на счета компаний, зарегистрированной на Виргинских островах, было переведено $900 тыс

Согласно финансовым документам инвестгруппа, которая была управляемая российской мафией и связана с правительством, перевела не менее 900 тысяч долларов компании, которая финансировала разработки химического оружия в Сирии. Об этом сообщает CNN.

Американские чиновники считают, что согласно банковскими контрактам конца 2007 и начала 2008 года, инвестгруппа согласовала перевод более трех миллионов долларов компании Balec Trading Ventures, по официальным данным - для покупки дорогой мебели.

Протоколы транзакций подтверждают, что из этой суммы были переведены не менее 900 тысяч долларов.





Фото: edition.cnn.com

Обе компании зарегистрированы на Виргинских островах.

"Компания, о которой идет речь, называется Quartell Trading Ltd., и, как утверждает Министерство юстиции США, была одной из многих компаний, через которые отмывались миллионы долларов российских налогоплательщиков, связанной с так называемым "делом Магнитского" - самым известной коррупционным делом в путинской России", - отмечает издание.

Компания Balec Trading Ventures принадлежит сирийцу Иссе аль-Зейди, гражданину РФ.

Он с 2014 года находится в списке санкций Минфина США из-за его связи с сирийским научно-исследовательским центром, разрабатывающим химическое оружие, включая производство зарина, нервно-паралитического и горчичного газа.

По данным Конгресса и Минюста США, российская мафия, которая называется "группой Клюева", состоит из бывших и нынешних сотрудников российского МВД, двух налоговых ведомств и ФСБ.

В 2007 году "группа Клюева вступила в сговор с целью обманным путем захватить три дочерние компании, связанные с московским Hermitage Capital Management - крупнейшим хедж-фондом в России.

"Группа Клюева" сфальсифицировала многомиллионные убытки для компаний, которые были взяты под контроль. Это позволило воспользоваться возвратом налогов в размере 230 млн долларов.

Выплата была проведена полностью в один день в конце 2007 года.

Большая часть из украденной "группой Клюева" суммы с тех пор была рассредоточена и замороженная на счетах в банках по всему миру.

Прокурор США обвинил компанию Prevezon Holdings, принадлежащая сыну влиятельного российского чиновника, зарегистрированную на Кипре, в покупке недвижимости на Манхэттене с использованием части украденных денег.

Компания не признала правонарушения и правительство США отказалось от любых дальнейших судебных разбирательств, которые связаны с этим делом.

Еще одно дело о конфискации имущества продолжается в Швейцарии, где следователи полагаются на доказательства, переданные российским финансистом Александром Перепиличним, русским эмигрантом.

Он признался, что некоторое время был основным в отмывании денег для "группы Клюева".

Доказательства указывают, что на банковских счетах Credit Suisse в Швейцарии хранилась часть украденных денег. Один из счетов принадлежал компании Quartell Trading. Сам Перепиличний умер в возрасте 44 лет во время пробежки у своего дома в 2012 году. Полиция обнаружила в его желудке следы гельсемия, ядовитого цветка.

Сергей Магнитский, адвокат, нанятый Hermitage Capital раскрыл этот преступный сговор. Он был арестован в 2008 году, ему было отказано в необходимой медицинской помощи в течение более года, кроме того он подвергался физическим пыткам во время заключения. Магнитский умер в московской тюрьме в 2009 году в возрасте 37 лет.

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