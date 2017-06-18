Столкновение эсминца США: найдены тела пропавших моряков

Представитель флота США не уточнил, найдены ли тела всех семерых пропавших без вести моряков

Тела моряков, пропавших после столкновения американского эсминца с контейнеровозом, найдены в затопленной части корабля. Об этом пишет The Washington Post.

Моряки найдены в спальных отсеках судна, которые затопило в результате повреждения правого борта эсминца.

В момент столкновения матросы, находившиеся в этих отсеках, спали.

Представитель флота не сообщил, найдены ли тела всех семерых пропавших без вести моряков.

17 июня сообщалось, что в результате столкновения американского эсминца USS Fitzgerald с гражданским судном около Японии были госпитализированы по меньшей мере двое, в том числе капитан корабля.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.