Столкновение эсминца США: найдены тела пропавших моряков
Тела моряков, пропавших после столкновения американского эсминца с контейнеровозом, найдены в затопленной части корабля. Об этом пишет The Washington Post.
Моряки найдены в спальных отсеках судна, которые затопило в результате повреждения правого борта эсминца.
В момент столкновения матросы, находившиеся в этих отсеках, спали.
Представитель флота не сообщил, найдены ли тела всех семерых пропавших без вести моряков.
17 июня сообщалось, что в результате столкновения американского эсминца USS Fitzgerald с гражданским судном около Японии были госпитализированы по меньшей мере двое, в том числе капитан корабля.
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