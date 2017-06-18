Пожар в Португалии: среди 57 жертв украинцев нет

Количество жертв в результате пожара в центральной части Португалии увеличилось до 57 человек

В результате лесного пожара пострадавших среди украинцев нет. Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД в Twitter.

"Крупный пожар в Португалии. Десятки жертв. Консул сообщает об отсутствии среди пострадавших украинцев", - отмечается в сообщении.

По информации Publico, жертвами пожара стали 57 человек.

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