Пожар в Португалии: среди 57 жертв украинцев нет
18.06.2017 15:31
Количество жертв в результате пожара в центральной части Португалии увеличилось до 57 человек
Фото: twitter.com/UkrZaKordonom
В результате лесного пожара пострадавших среди украинцев нет. Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД в Twitter.
"Крупный пожар в Португалии. Десятки жертв. Консул сообщает об отсутствии среди пострадавших украинцев", - отмечается в сообщении.
По информации Publico, жертвами пожара стали 57 человек.
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