На курорте в Мали произошла стрельба: подозревают джихадистов
18.06.2017 21:59
Местные власти обвинили в нападении джихадистов. На место происшествия направились малийские военные
В Мали (Африка) на курорте Le Campement, популярном среди туристов с запада, произошла стрельба. Об этом сообщили местные власти, передает BBC.
Курорт расположен в столице Мали, Бамако. О жертвах не сообщается.
По данным властей, нападение совершили джихадисты. Атака продолжается.
Как сообщает Reuters, на место происшествия направились малийские военные.
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