На курорте в Мали произошла стрельба: подозревают джихадистов

Местные власти обвинили в нападении джихадистов. На место происшествия направились малийские военные

В Мали (Африка) на курорте Le Campement, популярном среди туристов с запада, произошла стрельба. Об этом сообщили местные власти, передает BBC.

Курорт расположен в столице Мали, Бамако. О жертвах не сообщается.

По данным властей, нападение совершили джихадисты. Атака продолжается.

Как сообщает Reuters, на место происшествия направились малийские военные.

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