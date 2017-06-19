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Истребитель США сбил сирийский военный самолет

19.06.2017 01:32
США сбили самолет режима Асада в ответ на удар по Сирийским демократическим силам
Истребитель США сбил сирийский военный самолет
Фото: military-today.com

Истребитель-бомбардировщик США F/A-18E Super Hornet сбил военный самолет сирийского режима Су-22. Это подтвердили в Пентагоне.  

В заявлении Объединенной оперативно-тактической группы говорится, что силы Асада нанесли удар по Сирийским демократическим силам.

Самолеты международной коалиции остановили продвижение сил режима дальше в город. 

"В 18:43 Су-22 сирийского режима сбросил бомбы около бойцов Сирийских демократических сил на юг от Табка и, в соответствии с правилами  взаимодействия и общей самозащиты партнерских сил коалиции, был немедленно сбил F/A-18E Super Hornet США", - говорится в заявлении. 

8 июня американский истребитель F-15 сбил в Сирии беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать военнослужащих сил международной коалиции. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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