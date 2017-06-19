Столтенберг о военных НАТО в Латвии: Они сдерживают агрессию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые группы Альянса размещены в Латвии для того, чтобы сдерживать агрессию. Об этом сообщает Delfi.
Сегодня официально начал действовать мультинациональный батальон НАТО в Латвии на военной базе вблизи Адажи.
"Эти силы направляют очень четкий сигнал - НАТО выступает как единое целое. И эти силы только одна часть более широкой картины. НАТО также разворачивает боевые подразделения в Эстонии, Литве и Польше. Эти боевые группы служат общей цели - защитить наш альянс и сдерживать агрессию", - сказал Столтенберг.
Кроме канадцев и латышей в состав батальона входят военные из Албании, Италии, Испании, Польши и Словении.
Всего более одной тысячи человек.
11 июня сообщалось, что в Рижский порт прибыла военная техника испанской армии для многонационального батальона НАТО.
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