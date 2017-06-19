Столтенберг о военных НАТО в Латвии: Они сдерживают агрессию

В Латвии сегодня официально начал действовать батальон НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые группы Альянса размещены в Латвии для того, чтобы сдерживать агрессию. Об этом сообщает Delfi.

Сегодня официально начал действовать мультинациональный батальон НАТО в Латвии на военной базе вблизи Адажи.

"Эти силы направляют очень четкий сигнал - НАТО выступает как единое целое. И эти силы только одна часть более широкой картины. НАТО также разворачивает боевые подразделения в Эстонии, Литве и Польше. Эти боевые группы служат общей цели - защитить наш альянс и сдерживать агрессию", - сказал Столтенберг.

Кроме канадцев и латышей в состав батальона входят военные из Албании, Италии, Испании, Польши и Словении.





Всего более одной тысячи человек.

11 июня сообщалось, что в Рижский порт прибыла военная техника испанской армии для многонационального батальона НАТО.

Читайте также: В Латвии опасаются провокаций против военных НАТО

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.