В парламент Франции вошло рекордное количество женщин

В списке от партии Макрона женщины составляют 47%

Во французском парламенте будет представлено рекордное количество женщин. Об этом сообщает Reuters.

В новом созыве из 577 мест 223 будут заняты женщинами. Этот результат побил предыдущий рекорд, когда женщины получили 155 мандатов. В списке от партии президента Эммануэля Макрона "Республика, вперед" женщины составляют 47%.

Согласно данным Межпарламентского союза, представленным в начале июня, Франция поднялась с 64-го на 17-е место в мировом рейтинге женского парламентского представительства и на шестое место в Европе, обгоняя Великобританию, которая в мировом рейтинге на 46 месте, и Германию, которая занимает 22 позицию. Десятка лидирующих стран по женской представленности в парламентах мира выглядит следующим образом: Руанда (61,3%), Боливия (53,1%), Куба (48,9%), Исландия (47,6%), Никарагуа (45,7%), Сенегал (42,7%), Швеция (43,6%), Мексика (42,6%), Финляндия (42,0%), Южная Африка (41,5%).

19 июня во Франции закончили подсчет голосов и по результатам выборов партия президента Макрона получила в парламенте 308 из 577 мест.

Читайте также: В парламент Великобритании войдет рекордное число женщин

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.