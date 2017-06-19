РФ отказалась согласовывать с США действия в небе над Сирией

В Минобороны России пригрозили, что любые воздушные объекты, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение как воздушные цели

Министерство обороны России прекратило взаимодействие с Соединенными Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией после того, как силы возглавляемой США коалиции якобы сбили сирийский истребитель. В Минобороны РФ потребовали от Вашингтона провести тщательное расследование инцидента и предоставить его результаты.Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве также пригрозили, что теперь любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, "будут приниматься на сопровождение" в качестве воздушных целей.

В Минобороны также назвали действия США в Сирии военной агрессией.

Вечером 18 июня истребитель-бомбардировщик США F/A-18E Super Hornet немедленно сбил Су-22 сирийского режима после того, как ВВС Сирии нанесли удар по вооруженной оппозиции близ Табки в провинции Ракка. Дамаск заявил, что сбитый самолет якобы бомбил боевиков террористической организации Исламское государство

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