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Скончался освобожденный из КНДР американский студент - СМИ

20.06.2017 00:04
22-летний Отто-Фридерик Уормбир умер не выходя из комы, сообщили его родители. Причиной смерти стал якобы ботулизм
Скончался освобожденный из КНДР американский студент - СМИ
Фото: ЕРА

Американский студент Отто-Фридерик Уормбир, избежавший 15 лет каторги в КНДР за попытку украсть агитационный плакат, умер после возвращения домой. Об этом сообщила его семья, передает BBC

Уормбир пробыл в Северной Корее 15 месяцев. Госдепартамент США добился от властей КНДР освобождения 22-летнего студента.

13 июня он был освобожден, а родители Уормбира сообщили журналистам, что их сын находится в состоянии комы. Семье сообщили, что вскоре после суда у молодого человека диагностировали ботулизм. По словам представителей северокорейской стороны, Уормбир впал в кому, приняв снотворное.

Однако американские врачи не подтверждают диагноз.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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