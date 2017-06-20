Скончался освобожденный из КНДР американский студент - СМИ
Американский студент Отто-Фридерик Уормбир, избежавший 15 лет каторги в КНДР за попытку украсть агитационный плакат, умер после возвращения домой. Об этом сообщила его семья, передает BBC.
Уормбир пробыл в Северной Корее 15 месяцев. Госдепартамент США добился от властей КНДР освобождения 22-летнего студента.
13 июня он был освобожден, а родители Уормбира сообщили журналистам, что их сын находится в состоянии комы. Семье сообщили, что вскоре после суда у молодого человека диагностировали ботулизм. По словам представителей северокорейской стороны, Уормбир впал в кому, приняв снотворное.
Однако американские врачи не подтверждают диагноз.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:23
-
вчера
18:50
-
вчера
17:49
-
вчера
17:06
-
вчера
16:49