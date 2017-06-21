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Франция предупредила РФ о последствиях невыполнения Минска

21.06.2017 03:58
Глава французского МИД сказал, что результатом невыполнения минских соглашений может стать дальнейшее ухудшение отношений между Россией и Евросоюзом
Франция предупредила РФ о последствиях невыполнения Минска
Жан-Ив Ле Дриан и Сергей Лавров (фото - EPA)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время визита в Россию предупредил, что невыполнение Москвой минских договоренностей может привести к дальнейшему ухудшению отношений между РФ и ЕС. Об этом дипломат сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает Радио Свобода

Ле Дриан отметил, что Франция, как и Германия, готова быть посредником переговоров в рамках нормандского формата.

"Чем дольше мы медлим и не действуем, тем меньше остается линий контакта и тем больше отдаляется перспектива урегулирования этого кризиса. Таким образом ухудшаются и отношения между Европейским союзом и Россией", - сказала глава французского МИД. 

При этом Лавров сказал, что Москва ждет выполнения минских договоренностей в первую очередь со стороны Украины. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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