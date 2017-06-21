Франция предупредила РФ о последствиях невыполнения Минска

Глава французского МИД сказал, что результатом невыполнения минских соглашений может стать дальнейшее ухудшение отношений между Россией и Евросоюзом

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время визита в Россию предупредил, что невыполнение Москвой минских договоренностей может привести к дальнейшему ухудшению отношений между РФ и ЕС. Об этом дипломат сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает Радио Свобода.



Ле Дриан отметил, что Франция, как и Германия, готова быть посредником переговоров в рамках нормандского формата.



"Чем дольше мы медлим и не действуем, тем меньше остается линий контакта и тем больше отдаляется перспектива урегулирования этого кризиса. Таким образом ухудшаются и отношения между Европейским союзом и Россией", - сказала глава французского МИД.



При этом Лавров сказал, что Москва ждет выполнения минских договоренностей в первую очередь со стороны Украины.

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