Франция предупредила РФ о последствиях невыполнения Минска
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время визита в Россию предупредил, что невыполнение Москвой минских договоренностей может привести к дальнейшему ухудшению отношений между РФ и ЕС. Об этом дипломат сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает Радио Свобода.
Ле Дриан отметил, что Франция, как и Германия, готова быть посредником переговоров в рамках нормандского формата.
"Чем дольше мы медлим и не действуем, тем меньше остается линий контакта и тем больше отдаляется перспектива урегулирования этого кризиса. Таким образом ухудшаются и отношения между Европейским союзом и Россией", - сказала глава французского МИД.
При этом Лавров сказал, что Москва ждет выполнения минских договоренностей в первую очередь со стороны Украины.
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