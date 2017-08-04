Туск не уверен в европейском будущем Польши

Действия польского правительства по многим вопросам выглядят спорными с точки зрения ЕС, предостерег нынешнюю власть в Варшаве глава Еврокомиссии

Европейское будущее Польши - неопределенное. Такую мысль президент Европейского совета Дональд Туск озвучил перед журналистами после вчерашнего допроса в прокуратуре страны по делу о Смоленской катастрофе 2010 года, пишет Reuters.

В последние месяцы польские власти вступили в период конфронтации с Брюсселем: ЕС считает, что правительство страны "закручивает гайки" в судебном, природоохранном и медиа-секторах, Варшава эти обвинения отвергает. Агентство отмечает, что желание польских консерваторов расширить свое влияние и власть привело к кризису в отношениях с Еврокомиссией и разожгло крупнейший внутренний политический конфликт со дня выхода Польши из соцлагеря.

"Над европейским будущем Польши сегодня навис знак вопроса. Я понимаю эмоции поляков, которые обеспокоены из-за судов или европейского будущего страны. Есть много тем, где действия польского правительства выглядят противоречивыми с точки зрения всего ЕС, включая, иногда, Будапешт", - сказал Туск.

Туск также раскритиковал правительство Беаты Шидло за продолжение вырубки лесов Беловежской пущи вопреки решению суда ЕС.

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В марте 2017 года Туск призвал страны Евросоюза объединиться и работать на благо единой Европы, заявив, что либо ЕС будет единым, либо его не будет вообще.

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