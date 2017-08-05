США официально уведомили о выходе из климатического соглашения

Госдепартамент оставил за собой право повторного участия, если для США улучшатся условия

Государственный департамент США официально сообщил ООН, что выходит из Парижского климатического соглашения в пресс-релизе, выпущенном в пятницу, но оставил за собой право повторного участия, если условия для Соединенных Штатов улучшатся.

Госдепартамент заявил, что США будут продолжать участвовать в совещаниях ООН по вопросам изменения климата во время процесса выхода, который, как ожидается, займет не менее трех лет.



"США поддерживают сбалансированный подход к климатической политике, который снижает выбросы, а также способствует экономическому росту и обеспечению энергетической безопасности", - говорится в сообщении департамента.



1 июня 2017 года Дональд Трамп отверг просьбы союзников на саммите G-7 и заявил о выходе США из Парижского соглашения. Условия соглашения он назвал "драконовскими".