USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

США официально уведомили о выходе из климатического соглашения

05.08.2017 02:11
Госдепартамент оставил за собой право повторного участия, если для США улучшатся условия
США официально уведомили о выходе из климатического соглашения
Дональд Трамп (фото - EPA)

Государственный департамент США официально сообщил ООН, что выходит из Парижского климатического соглашения в пресс-релизе, выпущенном в пятницу, но оставил за собой право повторного участия, если условия для Соединенных Штатов улучшатся.

Госдепартамент заявил, что США будут продолжать участвовать в совещаниях ООН по вопросам изменения климата во время процесса выхода, который, как ожидается, займет не менее трех лет.

"США поддерживают сбалансированный подход к климатической политике, который снижает выбросы, а также способствует экономическому росту и обеспечению энергетической безопасности", - говорится в сообщении департамента. 

1 июня 2017 года Дональд Трамп отверг просьбы союзников на саммите G-7 и заявил о выходе США из Парижского соглашения. Условия соглашения он назвал "драконовскими".

Парижское соглашение было подписано в 2015 году предшественником Трампа Бараком Обамой. Документ подписали еще 194 страны. Как отмечает Би-би-си, Трамп не раз заявлял, что не верит в глобальное потепление, и обещал отказаться от участия в Парижском соглашении еще во время президентской кампании 2016 года.

Парижское соглашение предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Документ также предполагает выделение к 2020 году развивающимся странам 100 млрд долларов на решение проблем экологии.

Читайте также: Хокинг назвал Трампа виновником будущих кислотных дождей

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 