США официально уведомили о выходе из климатического соглашения
Государственный департамент США официально сообщил ООН, что выходит из Парижского климатического соглашения в пресс-релизе, выпущенном в пятницу, но оставил за собой право повторного участия, если условия для Соединенных Штатов улучшатся.
Госдепартамент заявил, что США будут продолжать участвовать в совещаниях ООН по вопросам изменения климата во время процесса выхода, который, как ожидается, займет не менее трех лет.
"США поддерживают сбалансированный подход к климатической политике, который снижает выбросы, а также способствует экономическому росту и обеспечению энергетической безопасности", - говорится в сообщении департамента.
1 июня 2017 года Дональд Трамп отверг просьбы союзников на саммите G-7 и заявил о выходе США из Парижского соглашения. Условия соглашения он назвал "драконовскими".
Парижское соглашение было подписано в 2015 году предшественником Трампа Бараком Обамой. Документ подписали еще 194 страны. Как отмечает Би-би-си, Трамп не раз заявлял, что не верит в глобальное потепление, и обещал отказаться от участия в Парижском соглашении еще во время президентской кампании 2016 года.
Парижское соглашение предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Документ также предполагает выделение к 2020 году развивающимся странам 100 млрд долларов на решение проблем экологии.
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