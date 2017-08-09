Во Франции автомобиль врезался в группу военных: видео
В пригороде Парижа Леваллуа-Перре в группу военнослужащих врезался автомобиль BMW. Об этом сообщает агентство Би-би-си.
Инцидент произошел около 09:00. По сообщениям очевидцев, ранены шесть человек, из них двое - тяжело. При этом полиция подчеркивает, что угрозы для жизни пострадавших нет.
Водителю, совершившему наезд, удалось скрыться с места происшествия, полиция его разыскивает.
Глава районной управы утверждает, что это "вне всяких сомнений было сознательное нападение", а не несчастный случай. Он уточнил, что машина с нападавшим была припаркована на противоположной от казармы стороне аллеи и дожидалась выхода из здания военных 35-го пехотного полка.
First images from the scene of the attack in Paris pic.twitter.com/k2oqN0y11I- Sky News (@SkyNews) 9 серпня 2017 р.
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15 июля 2016 года во французской Ницце на популярной среди туристов Английской Набережной грузовик врезался в толпу людей, празднующих День взятия Бастилии. В результате теракта погибли десятки человек.
Видео: Twitter / Sky News
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