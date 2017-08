Во Франции автомобиль врезался в группу военных: видео

В пригороде Парижа Леваллуа-Перре в группу военнослужащих врезался автомобиль BMW. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Инцидент произошел около 09:00. По сообщениям очевидцев, ранены шесть человек, из них двое - тяжело. При этом полиция подчеркивает, что угрозы для жизни пострадавших нет.

Водителю, совершившему наезд, удалось скрыться с места происшествия, полиция его разыскивает.

Глава районной управы утверждает, что это "вне всяких сомнений было сознательное нападение", а не несчастный случай. Он уточнил, что машина с нападавшим была припаркована на противоположной от казармы стороне аллеи и дожидалась выхода из здания военных 35-го пехотного полка.

