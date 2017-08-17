МВД Каталонии озвучило число жертв теракта в Барселоне
17.08.2017 21:59
13 человек погибли и более 50 человек получили ранения в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в центре Барселоны
Фото: ЕРА
По официальным данным, в результате теракта в Барселоне, когда микроавтобус въехал в толпу людей на бульваре Рамблас, погибли 13 человек, более 50 человек получили ранения. Об этом в Twitter написал каталонский министр внутренних дел Жоаким Форн.
"Мое самое серьезное осуждение террористической атаки в Барселоне. Мы можем подтвердить 13 жертв и более 50 пострадавших", - написал Форн.
Сегодня в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей на бульваре Рамблас. Испанская полиция сообщила о нескольких раненых в "массивной аварии". СМИ опубликовали фото подозреваемого. Он арестован.
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