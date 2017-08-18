Теракт в Барселоне: количество пострадавших достигло 100 человек

Ранее было известно о 80 пострадавших в результате наезда микроавтобуса на толпу людей. 13 человек погибли

Количество раненых в результате теракта в Барселоне достигло 100 человек. Об этом сообщает местная полиция.



Ранее было известно о 80 пострадавших в результате наезда микроавтобуса на толпу людей. 13 человек погибли.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка Исламское государство.

Через несколько часов после трагедии в другой части Барселоны еще один автомобиль совершил наезд - инцидент произошел на КПП, пострадали двое офицеров полиции.



AFP сообщает, что один человек погиб из-за взрыва, связанного с атакой.



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