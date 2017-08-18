В Испании предотвратили еще один теракт: 4 нападавших убиты

В городе Камбрилс полиция предотвратила теракт. Четверо предполагаемых террористов ликвидированы, пятый - арестован. Пятеро человек пострадали

Полиция Испании предотвратила теракт в Камбрилсе, расположенном на юго-западе от Барселоны. Четверо вероятных террористов ликвидированы, еще один - задержан. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию Каталонии.

Полиция квалифицировала инцидент как возможный террористический акт.

Как сообщает El Pais, вероятные террористы попытались совершить наезд на пешеходов, заехав на пешеходную зону на набережной. Инцидент произошел около часа ночи по местному времени.



Пострадали пятеро человек, двое из них - в тяжелом состоянии.

Правоохранители продолжают операцию.

Как сообщает ABC News, ссылаясь на данные полиции, ликвидированные вероятные террористы были связаны с нападавшим в Барселоне. Кроме того, предположительно, что нападавшие в Камбрилсе хотели осуществить такую же атаку, как в Барселоне несколькими часами ранее.

Людей в городе призвали не выходить на улицы.

17 августа в Барселоне произошел теракт, в результате которого погибли 13 человек. Еще около 100 - ранены.

Позже в другой части Барселоны автомобиль проехал сквозь КПП, наехав на двух офицеров полиции - их жизням ничего не угрожает. Однако пока неизвестно, связан ли этот инцидент с предыдущим.

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