Мы убиваем террористов: Трамп представил стратегию по Афганистану

Президент США заявил о необходимости не повторить в Афганистане ошибку предыдущих американских лидеров, которые вывели войска из Ирака

США резко изменят свою стратегию по урегулированию военного конфликта в Афганистане. Дональд Трамп пообещал сохранить присутствие американских войск в Афганистане, отступив от прежней политики невмешательства. Об этом американский лидер заявил во время обращения к народу США в ходе визита на военную базу Форт-Мойер под Вашингтоном.

"Американский народ устал от войны без победы", - сказал Трамп, дав понять, что планирует держать войска в Афганистане в качестве оплота против насилия.

"Террористические группы не остановятся ни перед чем, чтобы совершить массовое убийство невинных мужчин, женщин и детей", - сказал он.



Говоря о том, что "стратегия США резко изменится" в Афганистане, президент США пообещал делегировать больше полномочий военным командирам, заявив, что "микроуправление из Вашингтона, в округе Колумбия, не выигрывает битвы".



"Условия на местах, а не произвольные расписания, будут управлять нашей стратегией с этого момента", - также сказал он, подчеркнув свою осторожность в длительной операции.



Новая стратегия США в Афганистане не будет включать в себя государственное строительство.



"Мы больше не строим нацию", - сказал он. "Мы убиваем террористов"



"Мы не можем повторить в Афганистане ошибку, которую сделали наши лидеры в Ираке", - сказал Трамп, ссылаясь на рост террористических сил в этой стране после ухода американских войск.

Ранее инсайдеры канала CBS News предполагали, что Трамп озвучит жесткое предупреждение Исламабаду вплоть до возможности внесения Пакистана в список стран-спонсоров терроризма.

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10 мая 2017 года в НАТО рассказали, что рассматривают запрос военного руководства блока об отправке еще 4000 солдат блока в Афганистан. Сейчас в Афганистане дислоцированы, по данным НАТО, около 8500 солдат США, четверть из которых являются спецназом для противостояния джихадистам. Всего в стране находятся около 13,5 тысяч военных НАТО. В конце 2014 года на смену силам международной вооруженной коалиции пришла небоевая операция Альянса "Решительная поддержка".

Правительственные силы контролируют 59,7% территории Афганистана (всего в стране 407 районов), боевики Талибана и других исламистских группировок - 11,1% (11 захваченных районов и 34 под их сильным влиянием). Почти за треть территории - 29,2% - ведутся бои, либо эти районы попросту "брошены" сторонами конфликта. Около 3 млн людей живут на территориях, подконтрольных исламистам (примерно 10-я часть населения страны), 21 млн - под властью правительства.

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