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В США автомобиль въехал в наблюдателей за затмением солнца

22.08.2017 06:05
По предварительной информации, версия теракта исключена
В США автомобиль въехал в наблюдателей за затмением солнца
Скриншот с видео

В округе Лесли штата Кентукки США автомобиль въехал в толпу людей, которые наблюдали за затмением солнца. В результате наезда одна женщина погибла и двое других людей получили ранения. Об этом сообщает местное издание WLKY.

Полиция сообщает, что 38-летняя Алисия Нобл не справилась с управлением и, потеряв контроль над машиной, наехала на людей. 23-летняя Макензи Хейс погибла на месте происшествия. Еще одну пострадавшую Ронду Белчер и женщину-водителя доставили в больницу. 

Капитан полиции штата Кентукки Дженнифер Сэндлин заявил, что правоохранители проводят расследование инцидента. По предварительной информации, наезд не был умышленным.

Вчера, 21 августа 2017 года, во французском Марселе автомобиль врезался в две автобусные остановки, есть погибший.

В ночь с 19 на 20 августа в городе Ассенуа в провинции Люксембург (Бельгия) автомобиль намеренно въехал в пешеходов, в результате чего пострадали четыре человека и один из них в тяжелом состоянии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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