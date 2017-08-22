В горах Кубани разбился российский вертолет Robinson R-66
На Черноморском побережье Кубани в России в понедельник, 21 августа, при столкновении со скалой разбился пятиместный вертолет Robinson R-66. В результате происшествия погиб пилот. Об это сообщает российское новостное агенство Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
"По предварительным данным погиб один человек - пилот. На земле жертв и разрушении нет. Обстановка на контроле", - сказал источник Интерфаксу.
В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ сообщили журналисту, что начата доследственная проверка по факту крушения.
"Вертолет Robinson потерпел крушение в районе поселка Малый Утриш в Анапском районе. Следователи выехали на место, проводится доследственная проверка. Рейс был зарегистрирован по маршруту Анапа - Абрау-Дюрсо. По предварительным данным, на борту находился один пилот", - сказал собеседник.
Также источник агенства ранее сообщил, что вертолет столкнулся с горой, а на его борту могло находиться до 5 человек.
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