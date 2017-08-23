Масштабный пожар в Канаде: огонь охватил более 460 га
Лесной пожар в центральной части канадской провинции Британская Колумбия достиг площади в 4670 км кв, сообщает спикер местной пожарной службы Кевин Скрепнека, передает Укринформ.
По его словам, это самый масштабный пожар за всю историю наблюдений в этой провинции.
Протяжность охваченной огнем зоны превышает 130 км, поэтому пожарным пришлось оборудовать два координационных пунктах в разных частях возгорания.
К тушению пожара привлечены 400 пожарных, 25 вертолетов и десятки единиц тяжелой техники.
Также сообщается, что масштабный пожар возник из-за слияния 19 отдельных.
По словам спикера пожарной службы, для ликвидации огня понадобится много времени, однако, к счастью, вблизи нет населенных пунктов.
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