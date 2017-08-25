Турция не станет членом ЕС, пока у власти Эрдоган - МИД Германии

Габриэль сказал, что турецкое правительство и Эрдоган идут в противоположном направлении от ценностей ЕС

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Турция не сможет вступить в Европейский союз до тех пор пока президентом страны остается Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Reuters.

"Понятно, что в этом состоянии Турция никогда не станет членом ЕС", - сказал Габриэль. "Дело не в том, что мы не хотим их, а в том, что турецкое правительство и Эрдоган идут в противоположном направлении, от того, что ценится в Европе", - продолжил глава немецкого МИДа.



Габриэль обвинил главу турецкого государство в невозможности серьезно отнестись к переговорам о присоединении к союзу.