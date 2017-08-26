Мадуро: Новые санкции США подтолкнут Венесуэлу к дефолту

Президент Венесуэлы заявил, что новые американские санкции несут серьезную угрозу стране и будут препятствовать экспорту нефти из Венесуэлы в США

Новые американские санкции против Венесуэлы подтолкнут страну к дефолту. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает Reuters.

По его словам, такие меры США по существу вынуждают закрыть в Венесуэле американскую перерабатывающую группу Citgo.

Мадуро также заявил, что, согласно результатам предварительного анализа, санкции будут препятствовать экспорту нефти из Венесуэлы в Соединенные Штаты.

Ранее сегодня президент Дональд Трамп утвердил новые санкции против Венесуэлы за действия режима Мадуро.

Санкции касаются экономических транзакций, а именно - гражданам США и американским банкам запрещается покупать новые облигации, выпущенные правительством Венесуэлы и государственными нефтедобывающими компаниями.

Кроме того, вводятся санкции на некоторые уже существующие облигации.

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