Мадуро: Новые санкции США подтолкнут Венесуэлу к дефолту
Новые американские санкции против Венесуэлы подтолкнут страну к дефолту. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает Reuters.
По его словам, такие меры США по существу вынуждают закрыть в Венесуэле американскую перерабатывающую группу Citgo.
Мадуро также заявил, что, согласно результатам предварительного анализа, санкции будут препятствовать экспорту нефти из Венесуэлы в Соединенные Штаты.
Ранее сегодня президент Дональд Трамп утвердил новые санкции против Венесуэлы за действия режима Мадуро.
Санкции касаются экономических транзакций, а именно - гражданам США и американским банкам запрещается покупать новые облигации, выпущенные правительством Венесуэлы и государственными нефтедобывающими компаниями.
Кроме того, вводятся санкции на некоторые уже существующие облигации.
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