В Индии в ходе массовых беспорядков арестованы более 500 человек

Сторонники осужденного за изнасилование гуру Гурмита Рама Рахима Сингха атаковали железнодорожные, автозаправочные станции и телевизионные фургоны

В Индии арестованы сотни людей и отменены более 300 поездов, проходящих через два северных штата, после того, как, по меньшей мере, 29 человек были убиты в результате насильственных протестов после осуждения местного гуру. Об этом сообщает Reuters.

Очевидцы событий говорят, что сторонники гуру Гурмита Рама Рахима Сингха атаковали железнодорожные станции, автозаправочные станции и телевизионные фургоны в городах северных штатов Пенджаб и Харьяна.

Около 524 человек были арестованы, сообщил Рам Нивас, главный администратор Харьяны.

Суд города Панчкула (штат Харьяна) признал Сингха виновным в изнасиловании в 2002 году двух женщин, которые входили в его религиозную общину Дера сача сауда, которая насчитывает несколько десятков миллионов последователей по всему миру. Гуру взяли под стражу.

Сингх также находится под следствием по обвинению в том, что он убедил 400 своих мужчин-последователей пройти кастрацию. Он отрицает эти обвинения.

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