У границы Латвии зафиксированы три военных самолета РФ

Российские АН-12 были идентифицированы у морской границы страны

Три военно-транспортных самолета РФ были зафиксировали вблизи морской границы Латвии. Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в своем Twitter.

По информации военных, 26 августа патрульные самолеты над Балтийским морем идентифицировали три российские военно-транспортные самолеты АН-12.







Национальные вооруженные силы Латвии уже не раз заявили о том, что готовы к любым провокациям во время российско-белорусских военных учений Запад-2017, которые начнутся в сентябре этого года.



1 августа 2017 года испанские и финские истребители НАТО были подняты в воздух для перехвата трех российских самолетов около воздушного пространства Эстонии.



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