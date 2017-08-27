У границы Латвии зафиксированы три военных самолета РФ
Три военно-транспортных самолета РФ были зафиксировали вблизи морской границы Латвии. Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в своем Twitter.
По информации военных, 26 августа патрульные самолеты над Балтийским морем идентифицировали три российские военно-транспортные самолеты АН-12.
Национальные вооруженные силы Латвии уже не раз заявили о том, что готовы к любым провокациям во время российско-белорусских военных учений Запад-2017, которые начнутся в сентябре этого года.
1 августа 2017 года испанские и финские истребители НАТО были подняты в воздух для перехвата трех российских самолетов около воздушного пространства Эстонии.
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