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У границы Латвии зафиксированы три военных самолета РФ

27.08.2017 17:59
Российские АН-12 были идентифицированы у морской границы страны
У границы Латвии зафиксированы три военных самолета РФ
Фото: dyvys.in

Три военно-транспортных самолета РФ были зафиксировали вблизи морской границы Латвии. Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в своем Twitter. 

По информации военных, 26 августа патрульные самолеты над Балтийским морем идентифицировали три российские военно-транспортные самолеты АН-12.


Национальные вооруженные силы Латвии уже не раз заявили о том, что готовы к любым провокациям во время российско-белорусских военных учений Запад-2017, которые начнутся в сентябре этого года.

1 августа 2017 года испанские и финские истребители НАТО были подняты в воздух для перехвата трех российских самолетов около воздушного пространства Эстонии.

Читайте также: Российские учения Запад-2017 носят наступательный характер - Муженко

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ЛIГАБiзнесIнформ
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