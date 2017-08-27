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С ледника в итальянских Альпах сорвались два альпиниста

27.08.2017 20:15
Двое сорвавшихся альпинистов погибли. Среди тяжело раненных 14-летний подросток
С ледника в итальянских Альпах сорвались два альпиниста
Фото: EPA

Двое альпинистов погибли при восхождении на ледник в итальянских Альпах и еще семеро ранены. Об этом сообщает La Republica.

Погибшие состояли в группе из девяти альпинистов, которые поднимались на ледник в парке Адемелло Брента вблизи Тренто на севере Италии. На высоте 3200 метров двое альпинистов сорвались со скалы и потянули всех остальных, кто был в связке. Среди раненых 14-летний подросток, который госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.

Альпинисты были членами двух семей, проживавших вблизи Брешии.

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