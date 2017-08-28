В КНДР все готово к новому испытанию ядерной бомбы - разведка

Южнокорейские аналитики полагают, что до очередного ядерного взрыва на испытательном полигоне Пунгери в Северной Корее остается менее двух недель

На территории Северной Кореи идет подготовка к шестому испытанию ядерной бомбы - его могут приурочить к одному из праздников КНДР. Об этом со ссылкой на данные чиновников Южной Кореи и разведку этой страны сообщает канал CNN.

"Официальные лица Южной Кореи заявили, что Пхеньян может готовиться к шестому испытанию ядерного оружия", - говорится в сообщении.

О признаках подготовки Пхеньяна к новому нарушению международных договоренностей разведчики доложили южнокорейским депутатам на закрытой для СМИ парламентской сессии.

По их данным, тест проведут на крупнейшем испытательном полигоне ядерного оружия на территории страны в Пунгери, дата - предположительно 9 сентября. В этот день в 1945 году была провозглашена КНДР, с той поры отмечается День образования Народного Правительства.

Разведка Южной Кореи утверждает, что северокорейские власти провели все подготовительные работы в тоннелях №2 и №3 ядерного объекта. Обнаружена также активность, которая свидетельствует о том, что в тоннеле №4 возобновляют ранее поставленные на паузу строительные работы.

Схема: ibtimes.co.uk

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