Юнкер: Турция отдаляется от ЕС "семимильными шагами"
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Турция отдаляется от Европейского союза "семимильными шагами". Об этом сообщает издание Европейская правда.
"Турция отдаляется от Европы семимильными шагами, и нам, конечно, надо будет посмотреть, стоит ли продолжать переговоры по этому вопросу (членства Турции в ЕС, - ред.), но это чисто теоретический вопрос, потому что на данный момент существуют переговоры", - заявил Юнкер на конференции послов ЕС в Брюсселе.
По словам Юнкера, именно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен сказать Европе, хочет ли он продолжать переговоры и взять на себя ответственность.
25 августа 2017 года министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Турция не сможет вступить в Европейский союз до тех пор пока президентом страны остается Эрдоган.
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