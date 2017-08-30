Более 180 млн человек не имеют доступа к питьевой воде - ЮНИСЕФ
Во всем мире более 180 млн человек не имеют доступа к питьевой воде. Об этом заявили в Детском фонде ООН ЮНИСЕФ.
Проблема отсутствия водоснабжения актуальна для Сирии, Йемена, Нигерии и Южного Судана.
"Во многих случаях системы водоснабжения подвергались нападениям, были повреждены или оставались в непригодном состоянии до полного упадка. Когда у детей нет безопасной воды для питья, в то время как система здравоохранения разрушена, за этим неизбежно следуют недоедание и смертельные заболевания, такие как холера, - сказал глава ЮНИСЕФ по вопросам воде Санджай Вийесекера.
5 августа 2017 года сообщалось, что от эпидемии холеры в Йемене погибли 1890 человек. Холера - острая кишечная инфекция, которой легко заразиться при питье инфицированной воды, при купании в загрязненных водоемах, во время умывания, а также при мытье посуды зараженной водой.
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