Более 180 млн человек не имеют доступа к питьевой воде - ЮНИСЕФ

Отсутствие доступа к чистой воде ведет к распространению опасных заболеваний

Во всем мире более 180 млн человек не имеют доступа к питьевой воде. Об этом заявили в Детском фонде ООН ЮНИСЕФ.

Проблема отсутствия водоснабжения актуальна для Сирии, Йемена, Нигерии и Южного Судана.

"Во многих случаях системы водоснабжения подвергались нападениям, были повреждены или оставались в непригодном состоянии до полного упадка. Когда у детей нет безопасной воды для питья, в то время как система здравоохранения разрушена, за этим неизбежно следуют недоедание и смертельные заболевания, такие как холера, - сказал глава ЮНИСЕФ по вопросам воде Санджай Вийесекера.

5 августа 2017 года сообщалось, что от эпидемии холеры в Йемене погибли 1890 человек. Холера - острая кишечная инфекция, которой легко заразиться при питье инфицированной воды, при купании в загрязненных водоемах, во время умывания, а также при мытье посуды зараженной водой.

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