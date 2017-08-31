Создание музея в польском Собиборе продолжится без участия России

Представители РФ будут приглашены на церемонию по случаю 75-й годовщины начала восстания в лагере в Собиборе

Создание музея в польском Собиборе будет продолжаться без участия России, поскольку та выразила желание подключиться к процессу, который длится уже почти десять лет. Об этом сообщил вице-министр культуры Польши Ярослав Селлин, передает Радио Польша.



"Работы над созданием музея-мемориала на территории бывшего нацистского лагеря в Собиборе, которые идут уже 9 лет, будут продолжаться без участия России", - заявил вице-министр.



По его словам, обвинения российской стороны в том, что Польша не согласилась включить Россию в Международный управляющий комитет по созданию музея-мемориала, являются ложными.



"Польша не выразила никакого негативного мнения по этому вопросу. Подчеркну, что в Международный управляющий комитет входят Польша, Нидерланды, Словакия и Израиль, комитет работает уже 9 лет", - заявил Селлин.



Он говорит, что Россия совсем недавно решила присоединится к процессу, который уже находится на завершающем этапе.



"На майских заседаниях комитета в Варшаве и Собиборе мы совместно пришли к выводу, что раз мы работаем в определенном составе уже почти 10 лет и наша работа уже почти завершена, то нет смысла в последний момент подключать очередное государство. Мы хотим завершить проект тем составом, которым мы его начинали", - подчеркнул он.



Однако он сказал, что представители России будут приглашены на церемонию по случаю 75-й годовщины начала восстания в лагере в Собиборе. поскольку организатором восстания был солдат Красной армии Александр Печерский, который довольно результативный бунт.



А если бы Россия заинтересовалась темой лагеря в Собиборе в 2008 или 2009 годах, то проблем с ее участим в проекте не было бы.



17 августа 2017 года МИД России вызвало послов государств, которые поддержали решение продолжать работу над проектом обновления музея без РФ.



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