Ученые венгерского вуза требуют лишить Путина почетного титула

На кафедре конституционного права Дебреценского университета заявили, что "восхваление автократов является неприемлемым"

В Венгрии сотрудники кафедры конституционного права Дебреценского университета написали заявление, в котором выступают против решения ученого совета вуза от 28 августа присвоить президенту страны-оккупанта РФ Владимиру Путину звание почетного доктора. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление.

"Восхваление автократов для нас неприемлемо, оно противоречит всему, что мы представляем в нашей академической работе", - выразили свою позицию преподаватели.

Ученые кафедры конституционного права возмущены тем, что сенат их университета "пренебрег заслугами тех почетных докторов, которые своим самоотверженным трудом в тылу науки и образования создавали престиж вуза".

С этими требованиями согласился Институт Кароля Этвеша, который в открытом письме просит Дебреценский университет отозвать у Путина почетное докторское звание, а также общественная организация молодежи из Дебрецена Nativ. Петицию Nativ подписали уже более 900 человек.

"Мы говорим о личности, о которой Совет Европы однозначно заявила, что он (Путин, - ред.) поддерживает войну на востоке Украины, в которой потеряли жизни более 10 тысяч человек и по которой миллионы граждан стали вынужденными переселенцами", - объяснили мотивы написания петиции представители Nativ.

24 августа 2017 года стало известно, что сенат (ученый совет) Дебреценского университета обнародовал постановление о присвоении Путину звание почетного доктора этого учебного заведения.



Ученый совет объясняет свое решение тем, что "правительство Венгрии и Россия отводит Дебреценскому университету значительную роль в инвестиционном проекте построения второй очереди АЭС Пакш-2".



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