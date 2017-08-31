Мэттис подписал приказ об отправке новых войск в Афганистан

По словам главы Пентагона, этот шаг поможет афганским войскам "эффективнее бороться" с исламистами

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что подписал приказ об отправке дополнительных войск в Афганистан. Об этом сообщает Reuters.

"Да, я подписал указ, но это еще не все. Другими словами, я подписал некоторые указы об отправке войск и сейчас мы решаем, какие именно", - сказал он.



По его словам, этот шаг поможет афганским войскам "бороться эффективнее". Reuters со ссылкой на официальные лица США отмечает, что Дональд Трамп дал Мэттису полномочия отправить еще четыре тысячи дополнительных войск в Афганистан.

"Это больше консультантов, это, например, более эффективные средства огневой поддержки", - сказал Мэттис. Он добавил, что никаких дополнительных войск еще не было отправлено, и это может занять пару дней.

Глава Пентагона не указал на сколько будет увеличена численность американских военных. Однако отмечается, что это решение является самым конкретным шагом администрации Трампа в ходе самого затяжного военного конфликта, в разрешении которого принимают участие американские военные.



30 августа 2017 августа Пентагон сообщил, что в Афганистане находится около 11 тысяч американских военных.



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