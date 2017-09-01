Соглашение об ассоциации Украина-ЕС вступило в силу

Соглашение об ассоциации было подписано между Украиной и ЕС в Брюсселе 21 марта 2014 года и 27 июня 2014 года

Соглашение об ассоциации, подписанное между Украиной и ЕС в Брюсселе 21 марта 2014 года и 27 июня 2014 года, вступает в силу сегодня, 1 сентября 2017 года. Об этом напомнил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.



"Поздравляю всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Сегодня в полном объеме вступает в силу соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС ", - написал премьер.



Он отметил, что уже более полтора года действует экономическая часть соглашения относительно зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.



30 мая 2017 года Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации Украина-ЕС.



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