В Германии знают, как Россия может вмешаться в выборы в бундестаг

Хакеры могут не только попытаться напрямую повлиять на итоги выборов, но и дискредитировать саму избирательную систему, считают немецкие спецслужбы

Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) назвало варианты возможного вмешательства российских хакеров в процесс сентябрьских выборов в бундестаг. Об этом изданию Spiegel Online рассказал глава ведомства Арне Шёнбом, кратко пишет агентство Deutsche Welle.

По словам эксперта, несмотря на то, что процесс немецких выборов "значительно более защищен" от попыток фальсификаций, чем в США, где широко используются машины для голосования, хакеры все же могут попытаться атаковать каналы системы, передающие данные о результатах выборов.

Но и это может быть не основной их целью, считает глава ведомства. По его мнению, злоумышленники могут предпринять попытку посеять хаос.

"Даже после выборов преступники могут попытаться повлиять на доверие граждан к выборным процедурам, распространяя ложные заявления об имевших место нарушениях", - отметил Шёнбом.

Помимо этого, в BSI не исключают и прямого вмешательства в предвыборную кампанию с помощью похищенных в 2015 году с сервера бундестага конфиденциальных данных объемом до 16 Гб. Тогда хакеры атаковали также и окружной предвыборный штаб канцлера Ангелы Меркель. Издание отмечает, что прецеденты использования такого рода данных были как на выборах президента США в 2016-м, так и на выборах французского лидера в 2017 году.

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Парламентские выборы пройдут в Германии 24 сентября. Почти каждый третий избиратель в собирается проголосовать по почте. В Германии пока не уверены в том, что вмешательство в выборы вписывается в планы Кремля, но у России "есть возможности для этого", заявил президент конституционной защиты Германии Ханс-Георг Маассен.

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