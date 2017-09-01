USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Активиста наркореформы в Грузии оштрафовали за хранение марихуаны

01.09.2017 17:50
Бека Цикаришвили был арестован в мае 2013 года и приговорен к 14 годам лишения свободы
Активиста наркореформы в Грузии оштрафовали за хранение марихуаны
Бека Цикаришвили (фото - radiosvoboda.org)

Суд в Тбилиси оштрафовал на 2000 лари ($820) за хранение 69 граммов марихуаны Беку Цикаришвили, сторонника проведения наркореформы в Грузии, которого ранее приговорили к 14 годам лишения свободы за хранение наркотиков. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что суд запретил Цикаришвили учить или практиковать право в течение следующих пяти лет, а также работать в медицинском и фармацевтическом секторе в течение 10 лет.

Как напоминает издание, Цикаришвили был арестован в мае 2013 года и приговорен к 14 годам лишения свободы. Позже его освободили под залог.

Задержание Цикаришили вызвало активизацию широкомасштабной кампании по смягчению наркополитики, в результате которой была создана организация "Движение белого шума".

В 2015 году Конституционный суд Грузии объявил приговор Цикаришвили неконституционным.

Как напоминает издание, в июле этого года парламент Грузии внеc поправки в законодательство, заменив тюремное заключение за хранение марихуаны на штраф.

В марте Кабинет министров Израиля одобрил декриминализацию использования марихуаны. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 