Активиста наркореформы в Грузии оштрафовали за хранение марихуаны

Бека Цикаришвили был арестован в мае 2013 года и приговорен к 14 годам лишения свободы

Суд в Тбилиси оштрафовал на 2000 лари ($820) за хранение 69 граммов марихуаны Беку Цикаришвили, сторонника проведения наркореформы в Грузии, которого ранее приговорили к 14 годам лишения свободы за хранение наркотиков. Об этом сообщает Радио Свобода.



Отмечается, что суд запретил Цикаришвили учить или практиковать право в течение следующих пяти лет, а также работать в медицинском и фармацевтическом секторе в течение 10 лет.

Как напоминает издание, Цикаришвили был арестован в мае 2013 года и приговорен к 14 годам лишения свободы. Позже его освободили под залог.

Задержание Цикаришили вызвало активизацию широкомасштабной кампании по смягчению наркополитики, в результате которой была создана организация "Движение белого шума".

В 2015 году Конституционный суд Грузии объявил приговор Цикаришвили неконституционным.

Как напоминает издание, в июле этого года парламент Грузии внеc поправки в законодательство, заменив тюремное заключение за хранение марихуаны на штраф.

В марте Кабинет министров Израиля одобрил декриминализацию использования марихуаны.

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