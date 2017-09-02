Канада тайно вывезла из Чечни больше 20 геев - СМИ

Канада разработала секретную программу и совместно с неправительственными организациями вывозит и дает убежище геям из Чечни

На протяжении трех месяцев правительство Канады вывозило из Чечни мужчин с гомосексуальной ориентацией. Об этом сообщает The Globe and Mail.



Такая "эвакуация" выходит за рамки международных конвенций и может повлечь за собой обострение отношений между Россией и Канадой.



22 человека уже находятся в Торонто и других городах Канады. Ожидается прибытие еще нескольких. Организация Rainbow Railroad оценивает, что всего будет 30 эвакуированных.



Канадское правительство держало программу в тайне на протяжении нескольких месяцев. Также не разглашали ничего неправительственные организации, которые участвовали в программе.



"Канада приняла много людей, которые находятся в большой опасности и это замечательно. Канадское правительство заслуживает уважения за открытость и добрую волю предоставить убежище этим людям. Они сделали правильные вещи", - сказала директор российских программ правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Локшина.



Локшина в апреле этого года обратилась к главе МИД Канады Христе Фрилянд с призывом помочь жертвам притеснений в Чечне. После этого в правительстве начали разрабатывать программу. Сотрудничали с организациями Rainbow Railroad и представителями ЛГБТ-сообщества России.

В канадском правительстве пока не делали никаких официальных заявлений.



Ранее одного беженца из Чечни приняла Германия и двух - Литва.

По информации российской Новой газеты, в Чечне весной 2017 года были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях. Известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями, однако не исключено, что таких убийств было больше.



Позже Human Rights Watch подтвердила информацию о массовых преследованиях мужчин с гомосексуальной ориентацией в Чечне.

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