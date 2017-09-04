USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Меркель победила Шульца на решающих теледебатах перед выборами

04.09.2017 00:55
55% телезрителей посчитали Меркель более убедительной, чем Шульца. За кандидата на пост федерального канцлера от социал-демократов проголосовали 35%
Меркель победила Шульца на решающих теледебатах перед выборами
Ангела Меркель и Мартин Шульц (фото - EPA)

Действующий канцлер Германии, представитель Христианско-демократического союза  Ангела Меркель победила на теледебатах с социал-демократом Мартином Шульцом на телеканале ARD. Об этом сообщает Deutsche Welle.

55% телезрителей проголосовали за Меркель, 35% - за Шульца. Опрос проводил институт исследований общественного мнения Infratest-dimap по заказу телеканала.

Впервые Меркель одержала победу на теледебатах с таким большим отрывом. 

Всего 49% опрошенных считают, что Меркель больше заслуживает доверия. Шульцу больше доверяют 29%. 

Среди тех, кто еще не определился, за какую партию будет голосовать, 48% отдали предпочтение действующему канцлеру, а 36% - лидеру социал-демократов. Отмечается, что Шульц во время предвыборной кампании делал ставку на 40% неопределившихся избирателей. 

Дебаты длились 97 минут. Вопросы задавали четыре журналиста национальных телеканалов. Главными темами были проблема беженцев, отношения с Турцией, кризис вокруг ядерной и ракетной программ КНДР и роль президента США Трампа в этом вопросе. Тему войны России против Украины не затрагивали. 

Выборы в бундестаг состоятся 24 сентября, в случае победы христианских демократов Ангела Меркель останется канцлером четвертый срок подряд. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 