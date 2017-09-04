Меркель победила Шульца на решающих теледебатах перед выборами
Действующий канцлер Германии, представитель Христианско-демократического союза Ангела Меркель победила на теледебатах с социал-демократом Мартином Шульцом на телеканале ARD. Об этом сообщает Deutsche Welle.
55% телезрителей проголосовали за Меркель, 35% - за Шульца. Опрос проводил институт исследований общественного мнения Infratest-dimap по заказу телеканала.
Впервые Меркель одержала победу на теледебатах с таким большим отрывом.
Всего 49% опрошенных считают, что Меркель больше заслуживает доверия. Шульцу больше доверяют 29%.
Среди тех, кто еще не определился, за какую партию будет голосовать, 48% отдали предпочтение действующему канцлеру, а 36% - лидеру социал-демократов. Отмечается, что Шульц во время предвыборной кампании делал ставку на 40% неопределившихся избирателей.
Дебаты длились 97 минут. Вопросы задавали четыре журналиста национальных телеканалов. Главными темами были проблема беженцев, отношения с Турцией, кризис вокруг ядерной и ракетной программ КНДР и роль президента США Трампа в этом вопросе. Тему войны России против Украины не затрагивали.
Выборы в бундестаг состоятся 24 сентября, в случае победы христианских демократов Ангела Меркель останется канцлером четвертый срок подряд.
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