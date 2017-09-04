Маск: киберконкуренция может привести к третьей мировой

Ранее Путин заявил, что лидер в области искусственного интеллекта станет "властелином мира"

Основатель компании SpaceX и Tesla Маск Илон Маск заявил о том, что конкуренция в области искусственного интеллекта может стать причиной начала Третьей мировой войны. Об этом Маск написал в своем Twitter.

Таким образом Маск отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что лидер в области искусственного интеллекта станет "властелином мира".

"Китай, Россия, скоро все страны станут сильными в компьютерных науках. Конкуренция между странами в области искусственного интеллекта, вероятно, станет причиной третьей мировой войны", - написал Маск.

Ранее Маск заявлял, что искусственный интеллект представляет большую угрозу для человечества, чем война с обладающей ядерным оружием Северной Кореей.

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