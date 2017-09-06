Санкции вряд ли изменят поведение Северной Кореи - Хейли

Представитель США в ООН считает, что санкции против КНДР могут не работать, но они сокращают финансирование ядерной и баллистической программ

Представитель США в ООН Никки Хейли считает, что новые санкции против Северной Кореи вряд ли изменят поведение страны. Об этом сообщает Reuters.



При этом Хейли отметила, что введение новых санкций может сократить финансирование ядерной и баллистической программ КНДР.



"Думаем ли мы, что больше санкций будут работать с Северной Кореей? Не обязательно. Но что они делают? Они сокращают доходы, которые позволяют им делать баллистические ракеты", - сказала представитель США.



Хейли надеется, что 11 сентября Совет безопасности ООН проголосует за введение "самых сильных, насколько возможно" санкции против КНДР.

5 сентября канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре осудили ядерные испытания Северной Кореи и призвали ООН договориться об ужесточении санкций против Пхеньяна.

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