Геноцид рохинджа: Мьянма заминировала границу с Бангладеш - СМИ

Собеседники агентства Reuters не могут подтвердить, имеет ли отношение к минированию армия Мьянмы

Мьянма якобы устанавливает мины на границе с Бангладеш, чтобы сделать ее непроходимой для мусульман-рохинджа, которые бегут от насилия в штате Ракхайн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два правительственных источника в Дакке.

Бангладеш в среду официально подаст протест против размещения наземных мин так близко к границе. "Они помещают наземные мины на свою территорию вдоль колючей проволоки" между рядами пограничных столбов, сказал один из источников.

Собеседники Reuters не уточнили, были ли люди, производившие закладку мин, одеты в военную форму Мьянмы. Корреспонденты агентства не смогли самостоятельно убедиться в том, что установленные взрывные устройства являются наземными минами и что существует какая-либо связь с армией Мьянмы.

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Представители народности рохинджа в Мьянме исповедуют ислам. Они не имеют гражданства, а власти Мьянмы считают их нелегалами из Бангладеш.

Одна из последних крупных вспышек насилия в Мьянме зафиксирована в октябре 2016 года: армия начала зачистку пограничных территорий от боевиков группировки, которая, по данным правозащитников Amnesty International, состояла преимущественно из рохинджа. В ноябре представитель ООН в Азии заявил, что в Мьянме происходит "этническая чистка", а правозащитники Human Rights Watch опубликовали спутниковые снимки уничтоженных поселений рохинджа - за пару месяцев были сожжены около 1200 домов, школ и мечетей.

С октября 2016-го десятки тысяч рохинджа вынуждены были бежать в соседний Бангладеш.

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