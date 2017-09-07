США подготовили в Совбез ООН проект резолюции по КНДР

США хочет ввести нефтяное эмбарго и заморозить активы правительства Северной Кореи и лидера страны Ким Чен Ына

США подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН, который подразумевает введение эмбарго на поставки нефти в Северную Корею и заморозку активов правительства и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Радио Свобода.



В проекте также предусматривают запрет на передвижение Ким Чен Ына за границу и блокирование экспорта текстильных изделий из Северной Кореи. Северокорейцам, которые работают за пределами страны, хотят также заблокировать выплаты.



Согласно проекту, блокируются активы национальной авиакомпании КНДР Air Koryo, которая осуществляет рейсы в Китай и российский Владивосток.

Ранее представитель США в Совбезе ООН Никки Хейли выражала надежду, что 11 сентября Совет безопасности ООН проголосует за введение "самых сильных, насколько возможно" санкции против КНДР.

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