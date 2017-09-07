США подготовили в Совбез ООН проект резолюции по КНДР
США подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН, который подразумевает введение эмбарго на поставки нефти в Северную Корею и заморозку активов правительства и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Радио Свобода.
В проекте также предусматривают запрет на передвижение Ким Чен Ына за границу и блокирование экспорта текстильных изделий из Северной Кореи. Северокорейцам, которые работают за пределами страны, хотят также заблокировать выплаты.
Согласно проекту, блокируются активы национальной авиакомпании КНДР Air Koryo, которая осуществляет рейсы в Китай и российский Владивосток.
Ранее представитель США в Совбезе ООН Никки Хейли выражала надежду, что 11 сентября Совет безопасности ООН проголосует за введение "самых сильных, насколько возможно" санкции против КНДР.
Читайте также: Санкции вряд ли изменят поведение Северной Кореи - Хейли
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