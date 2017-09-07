Больше всего людей погибли в округе Харрис - 30; в штате сейчас устраняют последствия стихии

В Техасе жертвами урагана Харви стали 70 человек. Об этом сообщают Fox News со ссылкой на местные власти.



Ураган задел восточное побережье. Его последствиями стали наводнения и разрушения домов.



Жертвами стихии стали жители 13 округов. Больше всего погибших в округе Харрис - 30 человек.



Сейчас в штате восстанавливают разрушенные дома и устраняют последствия урагана.

Ураган Харви стал самым мощным штормом на материковой части США за последние 12 лет. Он обрушился на побережье 25 августа и начал продвигаться вглубь материка. Скорость ветра в центре урагана достигала 215 км/ч, однако затем значительно упала.



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