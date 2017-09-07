USD:  25.88  26.33   EUR:  30.53  31.32  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Россия могла влиять на выборы в США через рекламу в Facebook

07.09.2017 04:29
В Facebook рассказали об аккаунтах, которые купили около трех тысяч объявлений и которыми, вероятно, управляли из России
Россия могла влиять на выборы в США через рекламу в Facebook
Фото: EPA

Россия могла использовать рекламу в Facebook для того, чтобы влиять на пользователей во время предвыборной кампании в США. Об этом сообщил директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос.

В социальной сети обнаружили около 470 фейковых аккаунтов, которые за период с июня 2015 по май 2017 купили на $100 тысяч около трех тысяч объявлений. 

Рекламу покупали с IP-адресов США, но на русском языке.

Стамос отметил, что страницами, вероятно, управляли из России. На них не было прямой политической рекламы, но поднимались проблемы мигрантов, прав на владение оружием, ЛГБТ-сообщества. 

Facebook сообщил об этом властям и готов сотрудничать.

ФБР заподозрили Россию в распространении фейковых новостей в день президентских выборов в США и накануне через социальные сети. 

Читайте также: Трамп и Путин 40 минут спорили о вмешательстве РФ в выборы США

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 