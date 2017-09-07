Россия могла влиять на выборы в США через рекламу в Facebook

В Facebook рассказали об аккаунтах, которые купили около трех тысяч объявлений и которыми, вероятно, управляли из России

Россия могла использовать рекламу в Facebook для того, чтобы влиять на пользователей во время предвыборной кампании в США. Об этом сообщил директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос.

В социальной сети обнаружили около 470 фейковых аккаунтов, которые за период с июня 2015 по май 2017 купили на $100 тысяч около трех тысяч объявлений.



Рекламу покупали с IP-адресов США, но на русском языке.

Стамос отметил, что страницами, вероятно, управляли из России. На них не было прямой политической рекламы, но поднимались проблемы мигрантов, прав на владение оружием, ЛГБТ-сообщества.

Facebook сообщил об этом властям и готов сотрудничать.

ФБР заподозрили Россию в распространении фейковых новостей в день президентских выборов в США и накануне через социальные сети.

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