Россия могла влиять на выборы в США через рекламу в Facebook
Россия могла использовать рекламу в Facebook для того, чтобы влиять на пользователей во время предвыборной кампании в США. Об этом сообщил директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос.
В социальной сети обнаружили около 470 фейковых аккаунтов, которые за период с июня 2015 по май 2017 купили на $100 тысяч около трех тысяч объявлений.
Рекламу покупали с IP-адресов США, но на русском языке.
Стамос отметил, что страницами, вероятно, управляли из России. На них не было прямой политической рекламы, но поднимались проблемы мигрантов, прав на владение оружием, ЛГБТ-сообщества.
Facebook сообщил об этом властям и готов сотрудничать.
ФБР заподозрили Россию в распространении фейковых новостей в день президентских выборов в США и накануне через социальные сети.
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